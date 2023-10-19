شكرا لقرائتكم خبر عن "حماس" تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف "عدوان" الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت حركة حماس، اليوم الخميس، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن إلى القيام بمسؤوليته في وقف "عدوان" الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن قطاع غزة "يتعرض لجرائم حرب وإبادة جماعية" في ظل مواصلة الاحتلال هجماته الجوية للأسبوع الثاني على التوالي.

وثمنت حماس امتناع روسيا على التصويت على قرار مجلس الأمن أمس، مشيرة إلى أن الموقف الروسي "حرص على أن يشمل القرار الأممي دعوة واضحة وصريحة لوقف إطلاق نار شامل وفوري، وكذلك وقف الهجمات العشوائية على المدنيين في غزة".

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية أمس حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد تبني مشروع قرار برازيلي يدعو إلى هدنة إنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبحسب أخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة في غزة ، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين 3478 جراء هجمات الاحتلال على القطاع المتواصلة للأسبوع الثاني.