شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 3569 شهيدًا و13200 مصاب في هجمات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 3569، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، إن 3500 شهيد وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى 69.

وأضافت أن أكثر من 12 ألف مواطن أصيبوا منذ بدء العدوان في قطاع غزة، فيما بلغ عدد المصابين في الضفة نحو 1300.