شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: غارة إسرائيلية تدمر برج الأندلس فى منطقة الكرامة غرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن تدمير غارة إسرائيلية لبرج الأندلس في منطقة الكرامة غرب غزة، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد دعا الدكتور بشار مراد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في غزة اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة .. واصفا الوضع في القطاع الآن بأنه كارثي ويحتاج إلى تدخل دولي.