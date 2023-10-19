شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: مقتل 306 من جنودنا فى الحرب مع الفصائل الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ارتفاع عدد جنوده القتلى جراء عملية "طوفان الأقصى" والحرب الجارية مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى 306 جنود.