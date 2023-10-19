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الجيش الإسرائيلى: مقتل 306 من جنودنا فى الحرب مع الفصائل الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ارتفاع عدد جنوده القتلى جراء عملية "طوفان الأقصى" والحرب الجارية مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى 306 جنود. 

ونسبت صحيفة يديعوت آحرونوت إلى الأميرال دانييل هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن هناك 203 إسرائيليين محتجزون كرهائن في قطاع غزة. 

وقال هاجاري "إن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عمليات توغل محدودة في قطاع غزة، للعثور على أي مقاومين لا يزالون مختبئين هناك ". 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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