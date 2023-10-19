شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يترأس اجتماعا لبحث خطة الطوارئ الأممية لمواكبة التطورات الراهنة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا موسعا قبل اليوم لبحث خطة الطوارئ التي أعدتها الأمم المتحدة لمواكبة التطورات الراهنة في لبنان خدماتيا وإنسانيا وصحيا واجتماعيا، إضافة إلى دعم البلديات والدفاع المدني في هذه الظروف.