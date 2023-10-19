شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: سعداء بقرار السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء البريطانى ريتشى سوناك خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإسرائيلي، سعداء بقرار السماح إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان قد عرب رئيس الوزراء البريطاني، عن استعداد بلاده لإرسال المزيد من المساعدات إلى المنطقة، وقال:"نأمل في إحراز المزيد من التقدم في توصيل الغذاء والماء والدواء الضروري... والسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة".