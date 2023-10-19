شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تعلق عملياتها فى الضفة الغربية بسبب القيود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى " الأونروا" عملياتها في الضفة الغربية، بسبب الوضع الأمني المتفاقم والقيود علي عمليات التشغيل ولفت تقرير المنظمة الأممية أنها تواصل جهود دعم سكان غزة على أعلى المستويات لضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية لإيصال الإمدادات الحيوية إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية.

ووفق الوكالة الأممية " تواصل الأونروا الدعوة إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين مشيرة إلي أنه تم إنشاء 52 فريقا طبيا متنقلا و60 نقطة طبية متنقلة لتوفير الرعاية الصحية الأولية للنازحين داخليا في الملاجئ. لافتا العديد من ملاجئ الأونروا لا تملك إمدادات مياه وتتزايد المخاطر المتعلقة بالصحة بسبب نقص المياه وسوء الصرف الصحي.

وكان فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا قال عن الأوضاع المتفاقمه في غزة "إن كارثة غير مسبوقة تتكشف أمام أعيننا قائلا "غزة تُخنق والعالم على ما يبدو فقد إنسانيته ، كل ساعة نتلقى مزيدا من الدعوات اليائسة للمساعدة من الناس بأنحاء قطاع غزة ، قُتل آلاف المدنيين خلال ال12 يوما الماضية من بينهم نساء وأطفال ، وأجبر مليون شخص على الأقل على الفرار من منازلهم في غضون أسبوع واحد فقط"

ودعا مفوض الأونروا دول العالم بتقديم الدعم القوي وغير المشروط للجهود الإنسانية لحماية المدنيين في غزة مناشدا وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذين أن يدعموا بثبات ودون قيد أو شرط الجهود الإنسانية الرامية إلى حماية المدنيين في غزة، جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي ،