بايدن يتجاهل سؤالا حول التزام إسرائيل بقواعد الحرب

دبي - محمود عبدالرازق - وعند توجيه سؤالا إليه في ختام المؤتمر من أحد الصحفيين، حول ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بقوانين الحرب خلال هجومها على قطاع غزة، اكتفى بالإجابة: "كان من اللطيف التحدث معكم"، وفقا لبيان من البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توقّع أن يبدأ إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة غدا الجمعة، عبر معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين: "الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية قد تبدأ بالدخول إلى قطاع غزة يوم الجمعة... العدد يصل إلى 20 شاحنة وهذا بموجب المباحثات التي أجريتها".

وأضاف: "نحاول إدخال أكبر عدد من الشاحنات البالغ عددها نحو 150 شاحنة ولكن لن يتسنى إدخالها كلها خلال يوم واحد".

وحذّر الرئيس الأمريكي من أنه "إذا سيطرت حماس على تلك المواد ولم تسمح لها بالدخول فسيتوقف هذا الإجراء، لأننا سنتوقف عن إرسال أي دعم إنساني إلى حماس".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، أن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي هو نتيجة للسياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة، محذرًا من خطورة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على استقرار المنطقة ككل، كما دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعودة إلى مفاوضات السلام.

فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.

وفي 18 أكتوبر الجاري، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 3785 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 62 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.