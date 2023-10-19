شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية يبحث مع وزير الخارجية البريطاني التطورات في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الخميس، بوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الذي يزور مصر حاليًا.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، بأن اللقاء تناول وجهات النظر حول تطورات حرب إسرائيل ضد قطاع غزة والتصعيد الخطير، والاتفاق على ضرورة فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات لسكان القطاع وأهمية حمايتهم بشكل كامل.

قصف مستشفى المعمداني

أشار إلى تشديد أبوالغيط على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الأعمال الإجرامية التي تمارسها في حق السكان المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وآخرها قصف مستشفى المعمداني الذي أودى بحياة المئات من الأبرياء أغلبهم من الأطفال، وكذا ترحيل السكان قسرًا من شمال القطاع لجنوبه، مشيرًا إلى أن هذه الأشكال تعد أنماطًا من العقاب الجماعي ترقى إلى جرائم حرب تنتهك القانون الدولي الإنساني وترصدها أجهزة الجامعة.

ونوه رشدي بأن الوزير البريطاني أكد من جانبه ضرورة العمل بشكل جماعي من أجل وقف الحرب الدائرة، خاصة أن استمرار العنف سيسهم في زعزعة الأمن الاقليمي، مشيرًا إلى أن أولوية بلاده هي خروج الرهائن من الرعايا البريطانيين.