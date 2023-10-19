شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أول سيدة تشغل عضوية قيادة حماس مع تواصل غارات الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته الجوية المكثفة على قطاع غزة في اليوم الثالث عشر من أعنف جولة قتال مع حركة "حماس" مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت حماس عن استشهاد أول سيدة شغلت عضوية مكتبها السياسي (أعلي هيئة قيادية في الحركة) جميلة الشنطي 64 عاما في غارة للعدو الليلة الماضية.

وجرى انتخاب الشنطي في عام 2021 كأول سيدة تصل لعضوية المكتب، كما أنها انتخبت عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) عن الحركة.

سلسلة هجمات

من جهة أخرى، أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل نحو 30 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال في غارات الاحتلال الإسرائيلي على منازل عائلات بريكة وحسونة وضهير في رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن 11 فلسطينيًا قتلوا في قصف عمارة سكنية في وسط خان يونس جنوبي القطاع، فضلا عن سلسلة هجمات على مناطق وسط وشمال القطاع استهدفت أحياء سكنية.

فيما قال جيش الاحتلال إن سلاح الجو واصل شن الغارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة دمر خلالها مئات البنى التحتية التابعة لحماس، منها العشرات التي تم استهدافها في حي الشجاعية شرق غزة.

بحسب أخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 3478 جراء هجمات الاحتلال على القطاع المتواصلة للأسبوع الثاني.