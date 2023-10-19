خبير اقتصادي: الاستثمارات الروسية في الإمارات مهمة.. والتوازن يفيد مناخ الاستثمار

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وقال البلوشي إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في الدول الفقيرة التي تعمل عليها القطاعات الخاصة بالتعاون مع القطاعات الحكومية.
ولفت إلى أن التوترات السياسية موجودة على مدار التاريخ، لكن البنوك أصبحت أكثر التزاما بالقوانين بعد تعرض شركات عملاقة لأزمات كبيرة بعد جائحة كوفيد 19.
17 أكتوبر, 13:08 GMT
وأشار إلى أن "حضور روسيا والصين اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط، يحقق التوازن الاقتصادي، وهو العنصر الرئيسي الذي يخدم مناخ الاستثمار، ويجعل المستثمر يشعر بالاستقرار ويشجعه على التوسع في الاستثمار".
وشدد البلوشي "على أن روسيا متميزة في العديد من القطاعات الصناعية، وأن الإقبال على الاستثمارات في دبي وأبو ظبي من المستثمرين الروس أصبح مهما في الفترة الأخيرة في العديد من القطاعات".
ويعتبر المنتدى، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.