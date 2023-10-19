خبير اقتصادي: الاستثمارات الروسية في الإمارات مهمة.. والتوازن يفيد مناخ الاستثمار

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البلوشي لـ "الخليج 365"، على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال البلوشي إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في الدول الفقيرة التي تعمل عليها القطاعات الخاصة بالتعاون مع القطاعات الحكومية.

ولفت إلى أن التوترات السياسية موجودة على مدار التاريخ، لكن البنوك أصبحت أكثر التزاما بالقوانين بعد تعرض شركات عملاقة لأزمات كبيرة بعد جائحة كوفيد 19.

17 أكتوبر, 13:08 GMT

وأشار إلى أن "حضور روسيا والصين اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط، يحقق التوازن الاقتصادي، وهو العنصر الرئيسي الذي يخدم مناخ الاستثمار، ويجعل المستثمر يشعر بالاستقرار ويشجعه على التوسع في الاستثمار".

وشدد البلوشي "على أن روسيا متميزة في العديد من القطاعات الصناعية، وأن الإقبال على الاستثمارات في دبي وأبو ظبي من المستثمرين الروس أصبح مهما في الفترة الأخيرة في العديد من القطاعات".

ويجمع منتدى الاستثمار العالمي نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.

ويعتبر المنتدى، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.