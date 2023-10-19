الصحة الإسرائيلية توقف ممرضتين عن العمل لدعمهما فلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ ذلك الإجراء ضد الممرضتين، بعدما أدلتا بتعليقات "عنصرية"، بما في ذلك التحريض، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها "تدين أي تعبير عن الدعم لأعمال القتل المروعة التي أودت بحياة مئات الإسرائيليين"، ولن تتسامح مطلقا مع أي أعمال من هذا القبيل".

17 أكتوبر, 12:35 GMT

وكانت إسرائيل أعلنت، يوم الأحد الماضي، أنها "أوقفت الصادرات الأمنية" إلى كولومبيا، الواقعة في أمريكا الجنوبية، بسبب تصريحات أدلى بها رئيسها، والتي تضمنت وصف الإسرائيليين بـ"النازيين"، بسبب ردهم العسكري على عملية "طوفان الأقصى"، الواسعة النطاق، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية.

ونشر الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، العديد من التعليقات على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، والتي تحمل دعما لشعب قطاع غزة.

وفي أحد منشوراته، قارن بيترو الحملة الإسرائيلية للقضاء على حركة "حماس" في غزة بالاضطهاد النازي لليهود.

كما كشف بطل السباحة المصري، عبد الرحمن سامح هريدي، بقيام الاتحاد الدولي للسباحة بحذف صورته من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعمه لأهالي قطاع غزة، إثر تعرضهم لقصف عنيف، ردا على شن حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

وكشف هريدي في تصريحات إعلامية أنه تلقى تهديدات بالقتل، مشيرًا إلى أن الناس كانوا يهاجمونه طوال الأسبوع بسبب دعمه لفلسطين، وأن عائلته تذهب إلى النوم، وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفته أو شقته في اليوم التالي.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.