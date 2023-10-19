شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 3569 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء في فلسطين إلى 3569 شهيدًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر الجاري.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم، أن 3500 شهيد وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى 69 شهيداً.

وأضافت أن أكثر من 12 ألف مواطن فلسطيني أصيبوا منذ بدء العدوان في قطاع غزة، فيما بلغ عدد المصابين في الضفة نحو 1300 مصابًا.

الإمدادات الطبية

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن 5 شاحنات محملة بالإمدادات الطبية جاهزة على الحدود بين غزة ومصر.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي "شاحناتنا محملة وجاهزة للانطلاق".

وعبر عن أمله في تسليم الإمدادات بمجرد فتح المعبر، قائلا "نأمل أن يتم ذلك غدا".