شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يطالب وزير خارجية بريطانيا بالضغط على الاحتلال لوقف الحرب بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، بضرورة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف الأعمال الإجرامية التي تمارسها في حق المدنيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث بإسم الأمين العام، جمال رشدي، إن اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة، بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، بحث تطورات العدوان الإسرائيلي ضد غزة والتصعيد الخطير.

وشدد أبو الغيط على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف الأعمال الاجرامية التي تمارسها في حق السكان المدنيين الأبرياء في القطاع، وآخرها قصف مستشفى المعمداني الذي أودى بحياة المئات من الأبرياء أغلبيتهم من الأطفال، إضافة إلى تهجير السكان قسرا من شمال القطاع لجنوبه.

واعتبر أن هذا العقاب الجماعي يرقى إلى جرائم الحرب، وينتهك القانون الدولي الإنساني، وترصدها أجهزة الجامعة.

وشدد أبو الغيط على ضرورة فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات لسكان القطاع، وكذلك أهمية حمايتهم بشكل كامل