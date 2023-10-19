شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة العالمية": السعودية تستضيف الدورة 26 للجمعية العامة للمنظمة فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة السياحة العالمية اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة عام 2025، وذلك خلال مشاركة وزير السياحة السعودى، أحمد الخطيب، فى الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التى استضافتها مدينة سمرقند فى أوزبكستان، خلال الفترة ما بين 16 إلى 20 أكتوبر الجارى.

وقالت المنظمة إن اختيار السعودية جاء لجهودها في إطلاق عدد من المبادرات في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها إنشاء الأكاديمية العالمية للسياحة في الرياض، وإنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية، واستضافة أول مركز إقليمي لمنظمة السياحة العالمية، إلى جانب استثمار المملكة في القطاع من خلال مشاريع نيوم والبحر الأحمر، والقدية والدرعية وغيرها.