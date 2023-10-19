شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعو قوات الدعم السريع إلى الكف فورًا عن قصف الأحياء المدنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ تجاه تقارير موثوقة بتكثيف وتيرة القصف في كل من نيالا وجنوب دارفور وكراري وأم درمان والمناطق المحيطة، مما يفاقم معاناة الشعب السوداني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، تجدد الولايات المتحدة دعوتها لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى وقف القتال على الفور والعودة إلى المحادثات للخروج من هذا الصراع عن طريق التفاوض.

تداعيات الصراع في السودان

وذكَّر المتحدث، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بالتزاماتها بموجب إعلان جدة بشأن مبادئ حماية المدنيين في السودان الذي أبرمته بتاريخ 11 مايو.

وتشتمل على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وحماية المدنيين وحقوق الإنسان الخاصة بهم، واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لقد حان الوقت لوضع حد لهذا الصراع وإنهاء معاناة الشعب السوداني.

ضحاي الصراع في السودان

وأضاف: لقد بدأت هذه الحرب منذ أكثر من ستة أشهر وتسببت بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين ونزوح الملايين ومعاناة هائلة ستؤثر على أجيال من السودانيين.

وذكر: ويتحمل الأطفال والنساء وطأة هذا الصراع التي لا يمكن تصورها، فما من حل عسكري مقبول لهذا الصراع، إذ من شأن "انتصار" أي من الجانبين أن يفرض خسائر لا تحتمل على الشعب السوداني وبلاده.

ودعا المتحدث قوات الدعم السريع إلى الكف فورًا عن قصف الأحياء المدنية وحماية المدنيين في نيالا وأم درمان ومختلف أنحاء السودان.