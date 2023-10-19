شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. "الصحة الفلسطينية" تعلن استشهاد 44 من طواقمها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 44 طبيباً ومسعفاً، إثر استهدافهم من قوات الاحتلال، أثناء انتشالهم وإسعافهم للجرحى، وإصابة 70 بجروح مختلفة، خلال العدوان المستمر لليوم الثالث عشر على التوالي على القطاع.

وقالت، إن الأطقم الطبية تعيش ظروفًا قاسية تعطل عملها، في ظل شحّ الموارد الصحية، وعدم القدرة على انتشال أكثر من 1200 فلسطيني ما زالوا تحت أنقاض البنايات السكنية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 4 مستشفيات توقفت عن العمل، من بينها مستشفى الدرة للأطفال الذي كان يقدم العلاج لمئات الأطفال في غزة، مؤكدة أن إشغال الأسرّة فاق 150 في المئة، وأن استقبال جرحى العدوان وعلاجهم بات في ساحات المستشفيات.

العدوان الإسرائيلي

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيم نور شمس، بمدينة طولكرم بالضفة الغربية، إلى 7 شهداء، والعديد من الجرحى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شهيدًا سابعًا من مخيم نور شمس وصل إلى مستشفى طولكرم، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل اقتحام مخيم نور شمس، وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في المخيم.