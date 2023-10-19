شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يرفض تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، اجتماعاً طارئًا لها اليوم بالقاهرة، برئاسة رئيس البرلمان، عادل بن عبدالرحمن العسومي ،لمناقشة الجرائم الإرهابية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في أعقاب استهداف المستشفى الأهلي المعمداني، وسقوط مئات الضحايا والمصابين من الفلسطينيين.

وجدد البرلمان العربي في البيان الختامي لاجتماع اللجنة، دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

رفض تصفية القضية

كما أكد البرلمان رفضه تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة خارج أراضيهم وتشريد مئات الآلاف بتدمير منازلهم، مشدداً على أن التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية لابد من إيقافها ومحاسبة داعميها.

وجدد إدانته واستنكاره لجرائم القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي التي ترتكبها ضد المدنيين العزل من أهالي القطاع، معتبرًا أن استهداف قوة الاحتلال للمستشفيات والمؤسسات المدنية، بالقصف جريمة حرب مكتملة الأركان.

وحمل البرلمان المجتمع الدولي المسؤولية لصمته أمام الجرائم الوحشية لقوات الاحتلال، مطالبًا بتحرك عاجل وحازم للوقف الفوري للعدوان الهمجي، والتصعيد العسكري لقوة الاحتلال الغاشم، ورفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية والإغاثية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.