شكرا لقرائتكم خبر عن رقم جديد للشهداء في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 3785 شهيدًا، من بينهم 1524 طفلاً و1000 امرأة و120 مسنًا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد جرحى العدوان بلغ 12493 جريحًا أصيبوا بجروح مختلفة، مجددة مناشدتها لضرورة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى.

العدوان الإسرائيلي على غزة

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعا اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "غزة تحتاج إلى مساعدات على نطاق واسع وعلى أساس مستدام".

كما دعا الاحتلال إلى السماح بوصول المساعدات دون قيود، فيما طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، بضرورة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف الأعمال الإجرامية التي تمارسها في حق المدنيين في قطاع غزة.

قصف مستشفى المعمداني

وقال المتحدث بإسم الأمين العام، جمال رشدي، إن اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة، بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، بحث تطورات العدوان الإسرائيلي ضد غزة والتصعيد الخطير.

وشدد أبو الغيط على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف الأعمال الاجرامية التي تمارسها في حق السكان المدنيين الأبرياء في القطاع، وآخرها قصف مستشفى المعمداني الذي أودى بحياة المئات من الأبرياء أغلبيتهم من الأطفال، إضافة إلى تهجير السكان قسرا من شمال القطاع لجنوبه.