شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا قوات أمريكية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولون أمريكيون إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا قوات أمريكية فى سوريا، ما أسفر عن بعض الإصابات الطفيفة.

وأضاف المسؤولون -فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس- أن الهجوم وقع أمس الأربعاء على القوات الأمريكية فى قاعدة التنف بالقرب من حدود سوريا مع العراق والأردن.



ولم يحمل المسؤولون أى جهة المسؤولية عن الهجوم.



وتعرضت القوات الأمريكية فى العراق فى وقت سابق أمس لهجومين منفصلين بطائرات مسيرة، تسبب أحدهما فى إصابات طفيفة لعدد صغير من الجنود، على الرغم من تمكن القوات من اعتراض طائرة مسيرة مسلحة.