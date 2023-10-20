شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية المغربية تعلن إلغاء رحلات من وإلى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجوية المغربية إلغاء رحلات جوية من اليوم /الخميس/ وحتى 30 من نفس الشهر، وجاء فى بيان نشر على منصة التواصل الاجتماعى "إكس" (تويتر سابقًا) اليوم، أن الخطوط الملكية المغربية، ستلغى رحلات جوية بين 19 و30 أكتوبر من وإلى تل أبيب.



وأوضح البيان أنه "بسبب الوضع الحالى فى إسرائيل، فإن الشركة مضطرة إلى إلغاء الرحلتين المقررتين فى الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر من وإلى تل أبيب.