طائرات مسيرة وصواريخ تهاجم قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق وسماع دوى انفجارات

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر أمنية لوكالة رويترز للأنباء بأن طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، التى تستضيف قوات أمريكية، وسمع دوى عدة انفجارات داخل القاعدة.

يذكرأن، أعلنت شبكة رويترز الأمريكية، نقلا عن مسئول أمريكى، إن سفينة حربية أمريكية تبحر قرب اليمن اعترضت عدة قذائف صاروخية أطلقت تجاهها.

ووفقا لوسائل إعلام دولية، فقد تم رصد إطلاق صواريخ من اليمن صوب سفينة حربية أمريكية، متواجدة فى البحر الأحمر.