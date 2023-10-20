شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: نضع ملف الجرائم الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن ملف الجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ حرب عام 2014، ويجرى إضافة الملفات الجديدة أول بأول للملف القديم لتوثيق الجرائم الإسرائيلية.

أضاف دياب اللوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc: "طلبنا المحكمة بعد أن أقرت بولاية دولة فلسطين الجغرافية والسياسية على الأراضي الفلسطينية بضرورة التحرك والتحقيق في هذه الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني لجلب المسؤولين عنها للمحاكمة، وهذا مطلب فلسطيني نتابعه على المستوى الرسمي ونطلب من القانونيين الفلسطينيين والأشقاء والأصدقاء التعامل مع هذا الملف بشكل متواصل".

وتابع السفير دياب اللوح: "نشكر مصر على متابعتها واهتمامها بإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، ونأمل ألا يتم تعطيل دخول المساعدات من قبل إسرائيل، كما حدث الأيام الماضية، واليوم كان هناك أعمال جارية لترميم الممر الفاصل بين البوابتين المصرية والفلسطينية للمعبر لتمكين الشاحنات من الدخول، ومن جانبنا نحن أوفدنا لجنة من السفارة إلى العريش للتنسيق مع السلطات المصرية المعنية لإدخال المساعدات".

وأردف دياب اللوح: "الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني هو المنوط باستلام المساعدات، ومنظمة الأمم المتحدة العاملة في غزة ستكون طرفا في استلام المساعدات وستعمل على إيصالها للناس لتخفيف المعاناة الناتجة عن الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها إسرائيل".