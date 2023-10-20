البنتاغون: البحرية الأمريكية تعترض صواريخ من اليمن يعتقد بأنها موجهة نحو إسرائيل

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وأضاف أن "المدمرة "يو إس إس كارني" اعترضت 3 صواريخ كروز ونحو 8 طائرات مسيرة".
وأوضح أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن المدمرة "يو إس إس كارني" لم تكن هدفا لأي من الصواريخ أو الطائرات المسيرة".
وأشار رايدر إلى أن المعلومات المتعلقة بالحادثة ما زالت قيد المعالجة.
وتابع: "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما الذي كانت تستهدفه هذه الصواريخ والطائرات المسيرة، لكنها انطلقت من اليمن متجهة شمالًا على طول البحر الأحمر ربما إلى أهداف في إسرائيل".
وأكد المتحدث أن أيا من البحارة الأمريكيين على متن السفينة لم يصب بأذى.
12 أكتوبر, 11:07 GMT
كما لفت إلى أن الحادث وقع في ساعات المساء الأولى من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي وتم إسقاط الصواريخ فوق الماء وليس الأرض.
وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت في وقت سابق، أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يحدث في غزة سواء من الناحية الإنسانية أو العسكرية".
ولفت الحوثي، الثلاثاء، إلى أن "هناك تنسيقا كاملا مع محور المقاومة وهناك خطوط حمراء، وإذا تدخلت الولايات المتحدة مباشرة فنحن مستعدون للتدخل بالقصف الصاروخي والطائرات المسيرة".