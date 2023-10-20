شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. الاحتلال يقصف 160 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت مؤسسات حكومية وحقوقية في حصيلة أولية، اليوم، قصف 160 مدرسة، منها 19 خرجت من الخدمة نظراً لتدميرها بشكل كلي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وذلك لليوم الثالث عشر على التوالي.

وأشارت المؤسسات الحكومية والأهلية إلى أن القصف الإسرائيلي طال 128 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كلى وجزئي.

العدوان على غزة

أوضحت أنه نتج عن عمليات استهداف المنازل ارتكاب 484 مجزرة بحق عائلات بأكملها جرى قصف منازلهم، وراح ضحيتها 2776 شهيداً، ولازال المئات تحت أنقاض المنازل، لافتة الانتباه إلى أن من بين الضحايا 65% من أطفال ونساء.