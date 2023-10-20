شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية تُقر خطة لأى تداعيات تهدد البنية التحتية للموانئ والمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الأشغال العامة والنقل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية على حميه، إن مجلس الوزراء أقر اليوم خطة الوزارة لتكون جاهزة لأى تداعيات أو أى أمور من الممكن أن تهدد البنية التحتية لمرافقها المهمة.

وأضاف حميه -فى تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء اللبنانى- أن الوزارة قامت بإعداد تقرير شامل حول الثغرات والمتطلبات اللازمة للحفاظ على حسن سير وانتظام العمل فى مطار رفيق الحريرى الدولى بيروت.



وأشار إلى أن خطط الطوارىء التى تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل تتضمن سلامة الجسور والطرقات والمرافىء البحرية التجارية الأربعة فى صيدا وصور وبيروت وطرابلس، بالإضافة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بيروت.