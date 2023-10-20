شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وألمانيا تؤكدان أنه لا سلام في المنطقة إلا مع حل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أنه لا سلام في المنطقة إلا بالسلام المبني على حل الدولتين.

وأوضح الصفدي أن موقف بلاده ثابت بشأن فلسطين وهو تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وأنه لا أمن وسلام ولا استقرار في المنطقة إلا بالسلام الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

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وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية في العاصمة الأردنية عمان، أن بلاده تبذل ما يفوق طاقتها في سبيل إنهاء الحرب وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

جريمة حرب

وأضاف الصفدي أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى الميداني الأردني في غزة يكفي لمدة أسبوع واحد فقط، مشيرًا إلى أن منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحرمان الأبرياء من الغذاء والماء والدواء جريمة حرب.

وقال، "إن بلاده ترفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، وإن أي خطوة في هذا الاتجاه ستؤدي إلى حرب جديدة في المنطقة".

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن الاستقرار في المنطقة لن يكون إلا من خلال حل الدولتين عن طريق التفاوض.

وأشارت إلى أن بلادها رفعت حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها لأهالي قطاع غزة بقيمة 50 مليون يورو.