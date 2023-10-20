شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش الإسرائيلي، الليلة، إن طائراته الحربية وجهت عدة ضربات لمواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ومن ضمنها نقاط مراقبة.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن الجيش قوله إنه جرى إطلاق أربعة صواريخ على "تل أبيب" من قطاع غزة، وجرى اعتراض اثنين منهما. وتشن الدولة العبرية عدوانا غاشم على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجارى، وذلك بعد نجاح هجوم للفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

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