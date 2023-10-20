شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة ترتفع إلى 3900 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الثالث عشر على التوالي، إلى 3900 شهيد ونحو 13500 جريح، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على منازل الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 400 شهيد ومئات الجرحى.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المناطق السكنية في قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، ما تسبب في نزوح نحو مليون فلسطيني، لجأوا إلى مراكز الإيواء التي أقامتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، التي جددت مناشدتها للمجتمع الدولي بإدخال المياه والغذاء والكهرباء للقطاع.

توثيق جرائم الاحتلال

وثّقت مؤسسات حكومية وحقوقية في حصيلة أولية، قصف 160 مدرسة، منها 19 خرجت من الخدمة نظرًا إلى تدميرها بشكل كلي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأشارت المؤسسات الحكومية والأهلية، إلى أن القصف الإسرائيلي طال 128 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كلى وجزئي.

أوضحت أنه نتج عن عمليات استهداف المنازل ارتكاب 484 مجزرة بحق عائلات بأكملها جرى قصف منازلهم، وراح ضحيتها 2776 شهيدًا، ولازال المئات تحت أنقاض المنازل، لافتة إلى أن 65% من الضحايا أطفال ونساء.