شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تتوقع فتح معبر رفح اليوم الجمعة.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت نظمة الصحة العالمية فتح معبر رفح أمام توصيل المساعدات الطبية اليوم الجمعة، معربة عن أملها في السماح لكمية محدودة من المساعدات الطبية الحيوية بالتدفق إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر خلال الساعات المقبلة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف يوم الخميس: "شاحناتنا محملة ومستعدة للتحرك، نعمل مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتوصيل الإمدادات إلى غزة بمجرد فتح معبر رفح، على أمل أن يكون هذا يوم الجمعة".

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وأكدت المنظمة أن أدوية المصابين بأمراض مزمنة ومواد التخدير والحقن الوريدية والمسكنات وضمادات الجروح وإمدادات لحالات الأطراف المبتورة كانت في طريقها إلى غزة.

وأوضحت تيريزا زكريا، مسؤولة طب الطوارئ في الصحة العالمية، أن المنظمة لديها 5 شاحنات مملوءة بالإمدادات في مصر قرب غزة، وإنه يجري إعداد أطنان إضافية من المساعدات.

165 شاحنة مساعدات

وتصطف نحو 165 شاحنة مساعدات على الجانب المصري من الحدود مع غزة.

وأعربت منظمات دولية وقوى سياسية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، عن استعدادها لتقديم الإمدادات المنقذة للحياة.

بايدن والسيسي يتفقان على فتح معبر رفح بشكل مستدام لإدخال المساعدات إلى غزة

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح المعبر، واتفقا على "السماح في البداية بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة".

وضع في غاية الخطورة

وذكر ريك بيبركورن، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين أن وضع الوقود في غاية الخطورة"، مشيرًا إلى أن جميع المستشفيات لم تعد صالحة للتشغيل بصورة كاملة نظرًا إلى نقص الوقود.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "ما لم يُسمح بدخول إمدادات الوقود قريبًا جدًا، ستكون هناك مأساة في غزة، وهذا ما نخشاه".