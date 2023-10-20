شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: الهجوم على المدنيين والمنشآت الطبية انتهاك للقانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى احترام وحماية المدنيين، مؤكدًا أن القانون الدولي الإنساني يجب أن يُحترم، وأن أي هجوم على منشأة تعليمية أو طبية أو مقرات للأمم المتحدة هو هجوم على القانون الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لجوتيريش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة أمس الخميس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتبعاته الإنسانية والسياسية.

وقف العمليات العسكرية في غزة

وأكد شكري خلال عقب المباحثات، ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.

وأضاف: نعمل خلال قمة القاهرة للسلام التي ستعقد غدًا السبت في القاهرة بدعوة من الرئيس المصري، على التوصل إلى توافق دولي اتساقًا مع المبادىء الدولية والإنسانية، لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.