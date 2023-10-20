شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 فلسطينيًا في مداهمة قوات الاحتلال لمخيم بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 12 فلسطينيًا يوم الخميس، في مداهمة وضربة جوية من قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية للسلطة الفلسطينية (وفا)، إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات في مخيم نور شمس للاجئين المحاذي لمدينة طولكرم بالقرب من فلسطين المحتلة.

وذكرت (وفا) أن 6 من القتلى نقلوا إلى المستشفى، بينما الخمسة الآخرون في مسجد داخل المخيم.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ أن بدأ الاحتلال قصف غزة، ومنذ ذلك اليوم، استشهد أكثر من 70 فلسطينيًا، واعتقل أكثر من 800 في الضفة الغربية، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.

3900 شهيد

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الثالث عشر على التوالي، إلى 3900 شهيد ونحو 13500 جريح، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على منازل الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 400 شهيد ومئات الجرحى.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المناطق السكنية في قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، ما تسبب في نزوح نحو مليون فلسطيني، لجأوا إلى مراكز الإيواء التي أقامتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، التي جددت مناشدتها للمجتمع الدولي بإدخال المياه والغذاء والكهرباء للقطاع.