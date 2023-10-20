شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: استعدادات الهجوم البري على غزة اكتملت والموعد سري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي آري شاروز شاليكار، إن الاستعدادات للهجوم البري على قطاع غزة اكتملت، وأن الموعد المحدد لبدء الهجوم مسألة سرية.

وتوقع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم الجمعة أو غدًا السبت على أقصى تقدير، قائلًا في تصريحات متلفزة لأحد البرامج الألمانية مساء الخميس، إن أولى الإمدادات ستصل إلى غزة "اليوم الجمعة، أو غدًا السبت على أقصى تقدير".

يشار إلى أن نحو 165 شاحنة مساعدات إنسانية عالقة حتى يوم الخميس على الجانب المصري من معبر رفح البري الحدودي. ويُعد معبر رفح، الواقع على الطرف الجنوبي من القطاع الساحلي، السبيل الوحيد لإيصال المساعدات التي تشتد حاجة قطاع غزة إليها.

وكان الاحتلال قد وافق على فتح المعبر لإيصال المياه والغذاء والدواء، ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد متى سيسمح بحدوث ذلك.

المساعدات مستعدة للتحرك

توقعت نظمة الصحة العالمية فتح معبر رفح أمام توصيل المساعدات الطبية اليوم الجمعة، معربة عن أملها في السماح لكمية محدودة من المساعدات الطبية الحيوية بالتدفق إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر خلال الساعات المقبلة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف يوم الخميس: "شاحناتنا محملة ومستعدة للتحرك، نعمل مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتوصيل الإمدادات إلى غزة بمجرد فتح معبر رفح، على أمل أن يكون هذا يوم الجمعة".

وأكدت المنظمة أن أدوية المصابين بأمراض مزمنة ومواد التخدير والحقن الوريدية والمسكنات وضمادات الجروح وإمدادات لحالات الأطراف المبتورة كانت في طريقها إلى غزة.

وأوضحت تيريزا زكريا، مسؤولة طب الطوارئ في الصحة العالمية، أن المنظمة لديها 5 شاحنات مملوءة بالإمدادات في مصر قرب غزة، وإنه يجري إعداد أطنان إضافية من المساعدات.