شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل اللبنانى: الحكومة أقرت خطة لأى تداعيات تهدد االموانئ والمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الأشغال العامة والنقل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية على حميه، إن مجلس الوزراء أقر اليوم خطة الوزارة لتكون جاهزة لأي تداعيات أو أي أمور من الممكن أن تهدد البنية التحتية لمرافقها المهمة.

وأضاف حميه -في تصريح الخميس عقب جلسة مجلس الوزراء اللبناني- أن الوزارة قامت بإعداد تقرير شامل حول الثغرات والمتطلبات اللازمة للحفاظ على حسن سير وانتظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. وأشار إلى أن خطط الطوارىء التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل تتضمن سلامة الجسور والطرقات والمرافىء البحرية التجارية الأربعة في صيدا وصور وبيروت وطرابلس، بالإضافة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت.

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