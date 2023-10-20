إعلام: الجيش الإسرائيلي دمر ما يزيد عن 20 برجا سكنيا في مدينة الزهراء بغزة

دبي - محمود عبدالرازق - وتشن إسرائيل هجوما دمويا بحرا وجوا على قطاع غزة أسمته "السيوف الحديدية" تقول إنه جاء ردا على هجوم قامت به حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي حمل اسم "طوفان الأقصى"، تؤكد تل أبيب أنه راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي وأكثر من 150 أسيرا.

الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف جريح في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات وقوات الدفاع المدني والمساجد والكنائس، وفرضت حصارا خانقا قطعت فيه المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين قسريا من شمال غزة إلى جنوبها.

كما تسبب القصف الغاشم في مقتل عدد من الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون ما يجري في القطاع للعالم.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.

وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.