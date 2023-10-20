شكرا لقرائتكم خبر عن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم رام الله والبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينتي رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية من عدة محاور.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وسط المدينتين، وسيرت آلياتها في أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى، ورام الله التحتا.

وأكدت المصادر أن مواجهات اندلعت في منطقة رام الله التحنتا أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن إصابات.

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