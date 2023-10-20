الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 80 فلسطينيا في الضفة الغربية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال الليلة الماضية 80 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة ليرتفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 930.

وفي بيان مشترك، قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير إن "قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة 80 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم نواب من المجلس التشريعي، وأسرى سابقون، وصحفيان".

وأوضح البيان أن " الاعتقالات تركزت في محافظتي الخليل، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، ونابلس، طولكرم"، معلنا أنه "بذلك يرتفع عدد حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى أكثر من 930 حالة، في ظل العدوان الشامل، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحق أبناء شعبنا".

يذكر أنه من بدء عملية طوفان الاقصى التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة، وتقوم القوات الإسرائيلية بتنفيذ حملات دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، أدت إلى مقتل 66 شخصا، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.