مصر تعيد إصلاح الطريق عند معبر رفح داخل فلسطين تمهيدا لإدخال المساعدات... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات أثناء قيام المعدات المصرية بإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
يذكر أن مصر، دعت خلال الأيام الماضية، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.
وتابع البيان، أن ذلك يأتي "تخفيفًا" عن القطاع المحاصر "واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل".
أمس, 06:46 GMT
ونوّهت الوزارة إلى أن هذه المساعدات تم "تنظيمها بتوجيه من رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ونيابة عن حكومة روسيا الاتحادية".
وأقلعت طائرة خاصة من طراز "إيل-76" تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، من مطار رامينسكي قرب موسكو إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية.
وبيّنت الوزارة أن هذه المساعدات الإنسانية الروسية سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لتوصيلها إلى قطاع غزة.
وتحتوي المساعدات على الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة.
18 أكتوبر, 21:26 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
وفي 18 أكتوبر الجاري، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.