اعتقال المتحدث باسم "حماس" خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - الخليج 365. ونقلت وسائل إعلام أمريكية، أن "اعتقال يوسف جاء للاشتباه في أنه ينفذ أعمالا تخدم مصالح حماس".

يشار إلى أن حسن يوسف، هو المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس" في الضفة الغربية، وكذلك عضو المجلس التشريعي الفلسطيني.

وكانت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، قد أعلنت، مساء أمس الخميس، مقتل أحد عناصرها في انفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الرائد مكسيم رازينكوف، المقاتل في خدمة الاحتياط في وحدة المستعربين التابعة لشرطة حرس الحدود قُتل في انفجار عبوة ناسفة في طولكرم".

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "رازينكوف قُتل خلال العملية العسكرية، التي شنتها قوة مشتركة، صباح اليوم، في مخيم نور شمس قرب طولكرم، كما أصيب تسعة مقاتلين آخرين من شرطة حرس الحدود بجروح طفيفة خلال العملية".

سبق ذلك إعلان شرطة حرس الحدود الإسرائيلية عن أن "قوة مشتركة تضم إضافة إلى عناصرها جنودا من الجيش و"ياماس" (وحدة خاصة) دخلت في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس"، وأضافت أنه "تم إلقاء المتفجرات على القوة الإسرائيلية".

يشار إلى أن تلك التطورات في الضفة الغربية، تأتي تزامنا مع استمرار الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والمتواصلة، لليوم 14 على التوالي.

يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي وإصابة بضعة آلاف، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين.