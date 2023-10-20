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شركة تركية لتصنيع الطائرات المسيرة تعتزم التبرع لغزة بـ10 ملايين دولار

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دبي - محمود عبدالرازق - الخليج 365. وكتب بيرقدار عبر موقع "إكس": "واحدة من أسوأ المآسي في التاريخ لا تزال تتكشف في غزة، في هذا الوقت، "بايكار" مستعدة للتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية لغزة".

وتأسست شركة "بايكار" التركية، في عام 1984، وأصبحت شركة رائدة في مجال تصنيع الطائرات المسيّرة في تركيا.

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يشار إلى أن أذربيجان استخدمت وبشكل مكثف الطائرات المسيّرة التركية، التي أسهمت في نجاح الهجوم على منطقة ناغورني قره باغ.

ويستخدم الجيش الأوكراني الطائرات المسيرة من شركة "بايكار" بشكل نشط، فيما أعلن بيرقدار، في يونيو/ حزيران الماضي، إن شركته تعتزم البدء في إنتاج الطائرات المقاتلة من دون طيار، في عام 2025.
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يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنت حركة "حماس" الفلسطينية، هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق على إسرائيل من قطاع غزة واخترقت الحدود، فقتلت واختطفت أشخاصًا في المجتمعات الإسرائيلية المجاورة.

وردت إسرائيل بضربات انتقامية وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، ما أدى إلى قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود، وأدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين نتيجة التصعيد.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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