شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تحذر من خطر اتساع نطاق الحرب في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت المفوضية الأوروبية من خطر اتساع نطاق الحرب في غزة، وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين يوم الخميس، إن خطر اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وغزة "حقيقي".

وأضافت في كلمة بمعهد هدسون في واشنطن، أن الحوار بين إسرائيل ودول الجوار يجب أن يستمر، وقالت: "نرى شوارع العرب يملؤها الغضب في أنحاء المنطقة، ومن ثم فإن خطر الاتساع إقليميًا حقيقي".

الاستعداد للهجوم البري

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي آري شاروز شاليكار، إن الاستعدادات للهجوم البري على قطاع غزة اكتملت، وأن الموعد المحدد لبدء الهجوم مسألة سرية.

وتوقع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم الجمعة أو غدًا السبت على أقصى تقدير، قائلًا في تصريحات متلفزة لأحد البرامج الألمانية مساء الخميس، إن أولى الإمدادات ستصل إلى غزة "اليوم الجمعة، أو غدًا السبت على أقصى تقدير".