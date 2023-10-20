شكرا لقرائتكم خبر عن سوناك.. تفاصيل زيارة رئيس وزراء بريطانيا إلى مصر لبحث الوضع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر زيارات المسؤولين من دول الغرب وأمريكا، إلى الدول العربية، فبعد ذهاب عدة مسؤولين أمريكيين أُعلن عن رحلة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى القاهرة اليوم الجمعة.

وفي إطار جولته، تأتي زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم إلى مصر، في وقت تتصاعد فيه الأوضاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بحسب ما أعلنته رويترز.

سوناك يؤكد ضرورة عدم تصعيد العنف

عدم تصعيد العنف في المنطقة، ستكون الرسالة الأولى التي يؤكد عليها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في القاهرة بعد التصعيد الأخير بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

رئيس الوزراء البريطاني سيشدد أيضًا على منع وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين.

سوناك في لقاء مع سمو ولي العهد

وأمس التقى ريشي سوناك، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وبحث سمو ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا، التصعيد العسكري في غزة، والجهود الدولية المبذولة بشأن هذه القضية.

سمو ولي العهد أكد ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

كما أكد سمو ولي العهد أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة،

وقال إن المملكة تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي، فيما شدد على ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.

دخول المساعدات إلى غزة

سوناك زار أيضًا الأراضي المحتلة والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي رسائله، أكد رئيس الوزراء البريطاني وقوف بلاده إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما رحب بقرار السماح بدخول المساعدات إلى غزة.