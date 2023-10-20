شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تنشر إحصائية مروعة لتدمير البيوت في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي الجوية المتواصلة على قطاع غزة دمرت 30% من الوحدات السكنية منذ السابع من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن 12845 وحدة سكنية، دمرت كليا و9 آلاف أصبحت غير صالحة للسكن وأكثر من 121 ألف تعرضت لأضرار".

تدمير المباني السكنية في غزة

وحدد تقييم لمنطقة محافظة شمال غزة، أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، كشف عن 927 مبنى مدمرا و4337 مبنى تعرض لأضرار متوسطة إلى شديدة، أي ما يعادل حوالي 15 % من جميع المباني في تلك المنطقة.

كما قدرت عدد النازحين داخليا في غزة بحوالي مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 527500 شخص يقيمون في 147 ملجأ طوارئ مخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في ظروف سيئة بشكل متزايد.

وأشار البيان إلى استمرار الحصار والإغلاق الكامل على قطاع غزة، إذ ظلت معابر رفح وكرم أبو سالم وإيرز مغلقة، مما حال دون دخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية والوقود.

استشهاد 3785 فلسطينيًا

ولفتت إلى مقتل 3785 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 1524 طفلًا، وأصيب حوالي 12500 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وذكر البيان الأممي أن عدد القتلى المبلغ عنه في غزة خلال 13 يوما من الأعمال القتالية أعلى بحوالي 60 % من إجمالي عدد القتلى خلال التصعيد في عام 2014، والذي استمر لأكثر من 50 يوما (2251 قتيلا فلسطينيا).

وتشير التقديرات إلى أن مئات الأشخاص، بمن فيهم نساء وأطفال، ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في انتظار الإنقاذ، وتكافح فرق الإنقاذ، وأغلبها من الدفاع المدني الفلسطيني، لتنفيذ مهمتها، وسط غارات جوية متواصلة، ونقص حاد في الوقود لتشغيل المركبات والمعدات، مع محدودية أو انعدام الاتصال بشبكات الهاتف المحمول.

دفن نحو 100 جثة مجهولة الهوية

وفي 15 أكتوبر الحالي دُفن نحو 100 جثة مجهولة الهوية في مقبرة جماعية في رفح أقصى جنوب قطاع غزة بسبب عدم توفر مساحة تبريد لتخزينها لحين إجراء إجراءات التعرف عليها.

وجاء هذا الإجراء في أعقاب مخاوف بيئية وإنسانية تتعلق بتحلل الجثث، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، حتى يوم 18 أكتوبر، إذ فقدت 79 عائلة عشرة أو أكثر من أفرادها؛ بينما فقدت 85 عائلة من 6 إلى 9 أفراد، وفقدت 320 عائلة من اثنين إلى خمسة من أفرادها.

من جهة أخرى وثقت منظمة الصحة العالمية 59 هجوما على مرافق الرعاية الصحية مما أثر على 26 مرفقًا للرعاية الصحية (بما في ذلك 17 مستشفى تضررت) و23 سيارة إسعاف.

وكان لا بد من إخلاء أربعة من المستشفيات، جميعها في شمال غزة (بيت حانون، ومؤسسة حمد للتأهيل، والكرامة، والدورة) ولم تعد قادرة على العمل.

آلاف الضربات الجوية على مدار الساعة

ومنذ اندلاع الصراع نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق، مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

كما فرض الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا شاملاً على قطاع غزة وقطعت كافة إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان، ولاحقا استهدفت معبر رفح مع مصر بغرض منع دخول أي إمدادات إنسانية.