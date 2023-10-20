شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي": استهداف الاحتلال الإسرائيلى للمدنيين داخل كنيسة فى غزة جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال، وقالت، فى بيان صادر عنها اليوم، نعتبر ذلك جريمة تضاف إلى سجل جرائم الحرب اليومية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأماكن العبادة في انتهاك صارخ للقانون الدولى والقانون الدولي الإنساني.

وتجدد المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، محذرة من خطر استمرار الكارثة الإنسانيه نتيجة سياسات العقاب الجماعي والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه، والدواء، والغذاء والكهرباء، والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.