شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان ضرورة تجنب أى تصعيد فى أعمال العنف بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في جميع أنحاء المنطقة. وفق وكالة الأنباء القطرية .

جاء ذلك خلال استقبال تميم بن حمد، لسوناك، على هامش انعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وذلك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الجمعة.

جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطانى، إنه وأمير قطر اتفقا على ضرورة منع تصاعد العنف في الشرق الأوسط وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة.

وأضاف مكتب سوناك في بيان بعد اجتماع بين الزعيمين أنهما "شددا على ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في أنحاء المنطقة، واتفقا على أن القادة يتحملون مسؤولية بذل كل ما في وسعهم لمنع حدوث ذلك".

وتابع: "اتفقا على الحاجة الملحة لإيصال الغذاء والماء والدواء إلى المدنيين".