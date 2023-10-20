شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين العراقيين تنظم وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
نظمت نقابة الصحفيين العراقيين اليوم /الجمعة/ وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني في وسط العاصمة العراقية بغداد، بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.
وأكد الصحفيون - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مستنكرين استهداف المدنيين العزل وطواقم الدفاع المدني والصحفيين والإعلاميين من قبل جيش الاحتلال.
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