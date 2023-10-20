شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين العراقيين تنظم وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظمت نقابة الصحفيين العراقيين اليوم /الجمعة/ وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني في وسط العاصمة العراقية بغداد، بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.

وأكد الصحفيون - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مستنكرين استهداف المدنيين العزل وطواقم الدفاع المدني والصحفيين والإعلاميين من قبل جيش الاحتلال.