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نقابة الصحفيين العراقيين تنظم وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني وسط بغداد

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القاهرة - سامية سيد -  

نظمت نقابة الصحفيين العراقيين اليوم /الجمعة/ وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني في وسط العاصمة العراقية بغداد، بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.

 

وأكد الصحفيون - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مستنكرين استهداف المدنيين العزل وطواقم الدفاع المدني والصحفيين والإعلاميين من قبل جيش الاحتلال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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