شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندته.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الأول لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في الرياض، اليوم الجمعة.

وأشاد ولي العهد الكويتي بمواقف رابطة "الآسيان" لالتزامها الدائم تجاه القضايا العادلة وتعاونها مع دول مجلس التعاون الخليجي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ومواقفها إزاء القضايا الإسلامية والعربية والإقليمية والدولية.

وأكد ولي عهد الكويت على أن اجتماع قادة دول مجلس التعاون وقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا يجسد إضافة مهمة في مسيرة العلاقات الطيبة بين الجانبين والرغبة الصادقة المشتركة نحو تطوير وتعزيز هذه العلاقات لتشمل آفاق تعاون أوسع في مختلف المجالات، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من اللجان الوزارية والفنية الأخرى والتي توجت بالانتهاء من إعداد خطة العمل المشتركة للفترة من (2024 - 2028). وفق "كونا".