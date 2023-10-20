شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين أخرين من موظفي الأونروا فى قطاع غزة ليصل الإجمالي إلي 16 شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى ‏"الأونروا" اليوم عن مقتل اثنين آخرين من موظفي الأونروا في قطاع غزة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للضحايا من موظفي الوكالة الأممية جراء اعتداءات قوات الاحتلال الأسرائيلي في قطاع غزة إلى 16 موظف منذ بدء التصعيد.

ووفق بيان الوكالة الأممية تواصل الأونروا الدعوة من أجل الوصول الإنساني المستدام ودون عوائق للإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه والأدوية، إلى غزة كما تواصل الأونروا أيضا الدعوة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية ومرافق الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلي أن ملاجئ الأونروا، التي تؤوي أكثر من نصف مليون شخص، تعاني من الاكتظاظ وخاصة في جنوب غزة؛ مضيفا أنه في الضفة الغربية استشهد ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.