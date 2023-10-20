الرئيس الإيراني: المجازر الصهيونية في غزة ستقضي على النظام العالمي الظالم

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أمس, 11:17 GMT
المجازر والإبادة الجماعية الجارية حاليا بفعل أمريكا والكيان الصهيوني في قطاع غزة، ستقضي على النظام العالمي الحالي قطعا.
وتابع إبراهيم رئيسي، قائلا: "الأمة الإسلامية تمر اليوم بظروف قاسية جدا، حيث تشهد شعوب العالم الجرائم المروعة، التي يقترفها المستكبرون وقوى الهيمنة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة".
ما يجري اليوم في غزة، حيث الجرائم المروعة التي تطال المدنيين، تكشف جانبا من الحضارة والحرية والحقوق الإنسانية التي يروج لها الغرب، لكنها تؤلم قلب أي إنسان، وجميع الشعوب تحمل الغيض والكراهية من أمريكا والكيان الصهيوني.
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "دماء الشهداء المظلومين في فلسطين، ستقضي على النظام العالمي الحالي ليحل مكانه نظام عالمي جديد قائم على العدل".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.