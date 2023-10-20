الجزائر تنتقد وسائل الإعلام الغربية لأنها "لم تر شيئا" في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "الجزائر الآن"، تصريحات وزير الاتصالات الجزائري، محمد لعقاب، الذي عبّر عن غضبه الشديد من التغطية المتحيزة والفاضحة لوسائل الإعلام الأجنبية لمأساة غزة.

18 أكتوبر, 08:59 GMT

وأضاف لعقاب، بالقول إنه "رغم ما تسبب به العدوان الصهيوني من دمار بالقطاع جراء القصف العشوائي المكثف على المباني والمساجد والمدارس وما خلف من مئات الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، إلا أن المأساة تعاملت معها وسائل الإعلام الغربية بأكاذيب عالية الاحترافية كأنها لم تر شيئا".

كما أشاد لعقاب بالتغطية الإعلامية للمسيرات الوطنية الحاشدة، التي شهدتها جميع ولايات الجزائر لمساندة ودعم القضية الفلسطينية، واصفا التغطية بالمهنية والشاملة وتحلّت بالمهنية والاحترافية العالية، حيث توجّه بالشكر إلى جميع الإعلاميين الجزائريين، على تعاطيهم الإيجابي مع تطورات الأحداث في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، بحسب قوله.